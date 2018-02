Abi-industriali,favorire misure garanzia

ROMA, 12 FEB - Spingere, fra i rispettivi associati le 'nuove figure di garanzia' sul credito introdotte negli anni scorsi dal governo, e fino a ora non o poco utilizzate. Questo l'obiettivo del protocollo fra Abi e Confindustria firmato a Palazzo Chigi, presenti anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dell'economia Pier Carlo Padoan e della Giustizia Andrea Orlando. Per Gentiloni "l'auspicio è che Confindustria e Abi mettano tutta loro forza per diffondere il protocollo fra i loro associati, contribuendo a raggiungere l'obiettivo che tutti abbiamo di fronte". L'accordo punta a promuovere l'introduzione dei contratti fra banche e imprese del Patto Marciano, varato nel 2016 ma fino a ora non utilizzato e del Pegno mobiliare non possessorio.