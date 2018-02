Toia, lavoriamo per Perugina competitiva

PERUGIA, 12 FEB - "Stiamo lavorando per una Perugina sempre più competitiva. Affinché abbia un futuro sempre più sostenibile": a dirlo è Gianluigi Toia, direttore delle relazioni industriali di Nestlé Italia. Che, in un'intervista all'ANSA, ha parlato di "passi avanti" fatti negli ultimi incontri. "Il nostro obiettivo - ha detto Toia - è di avere uno stabilimento sempre più competitivo sul mercato nazionale e all'interno del nostro Gruppo, considerando che il 40% della produzione della Perugina è per le altre aziende della Nestlé". Entrando più nel dettaglio della trattativa in corso con i sindacati, il direttore ha spiegato che "sta per essere pubblicato l'elenco delle posizioni lavorative disponibili sul territorio" per i dipendenti che sceglieranno di uscire dall'azienda. "Abbiamo avuto - ha aggiunto - un buon riscontro da parte delle aziende disposte ad assumere alle quali andrà un incentivo di 30 mila euro per ciascun lavoratore. Sono finora 43 i posti disponibili sul territorio".