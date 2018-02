Adempimenti fiscali, 60 miliardi in 2017

ROMA, 13 FEB - Il costo totale degli adempimenti fiscali per tutte le imprese e i professionisti del Paese, "pari a circa 6 milioni di soggetti, è cresciuto, dal 2015 al 2017, da 58,1 a 60,4 miliardi di euro circa", con una salita in valore assoluto di "2,4 miliardi, corrispondente a "una media di 514 euro, passando da 9.577 euro a 10.091 euro per ogni Partita Iva". Lo rivela un dossier della Fondazione nazionale dei commercialisti, illustrato stamani dal presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani, agli Stati generali della categoria, alla 'Nuvola', a Roma.