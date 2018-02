Asta Btp, tasso 3 anni sale a 0,05%

ROMA, 13 FEB - Il Tesoro ha venduto tutti i 2,5 miliardi del Btp ottobre 2020 oggi in asta, con un rendimento in rialzo di appena un centesimo a 0,05%. Venduti anche 2,927 miliardi del Btp novembre 2024, con rendimento in rialzo di otto centesimi a 1,43%, e 2,25 miliardi del Btp marzo 2048 con un rendimento del 3,16%.