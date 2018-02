Tim: anche Vivendi ricorre a Mattarella

MILANO, 13 FEB - Vivendi, seguendo la stessa strada di Tim, avrebbe presentato ricorso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo decreto ex articolo 1 della legge sul golden power. Lo riferisce all'ANSA una fonte finanziaria qualificata. Una misura giocata nell'ultimo giorno utile e, come già per Tim, un ricorso 'tecnico', considerando che anche l'azionista francese è in una fase di dialogo costruttivo con Governo. Il 26 gennaio, il giorno dopo il ricorso presentato dal gruppo telefonico italiano, Arnaud de Puyfontaine (ceo di Vivendi e presidente di Tim) aveva precisato che si trattava di "un ricorso tecnico, una misura tecnica, abbiamo le migliori relazioni con il Governo italiano e Palazzo Chigi". "Andiamo avanti per trovare degli elementi pratici, e' solo un problema di calendario". Tim e il suo azionista dunque con questi ricorsi si riservano la possibilità di contestare la sanzione che potrebbe essere comminata in base alle regole sul golden power.