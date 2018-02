Borsa Milano chiude male con Madrid

MILANO, 13 FEB - Di nuovo in calo le Borse europee, con Milano e Madrid (-1,2%) più pesanti delle altre in concomitanza con una leggera tensione sui titoli di Stato dei Paesi 'periferici': l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,35% a 22.034 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,29% a quota 24.247. Francoforte ha perso lo 0,7%, Parigi lo 0,6%, mentre Londra ha provato a tenere (-0,1% finale). Ancora molto debole Mps, che ha chiuso in calo di oltre il 5% vicina ai minimi storici, su conti pesanti e gli analisti che mettono in evidenza come sia improbabile che la banca senese possa aggregarsi a breve con un altro istituto mentre l''addendum' della Bce potrebbe mettere sotto pressione i coefficienti di capitale. Le vendite hanno comunque interessato quasi tutto il settore: Banca Generali ha segnato un calo finale del 4,3%, Unicredit del 3,3%, Banco Bpm del 3,2%, in tenuta Mediobanca. Negli altri settori pesante la seduta per Leonardo e Tim (entrambe in ribasso del 2,6%), piatte Ferrari, Ynap e Moncler.