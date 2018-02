Dalla Regione avvisi per oltre 400 milioni di euro per sostenere le imprese siciliane

PALERMO - Avvisi per oltre 400 milioni di euro, il primo da 120 mln, il secondo da 167 mln e un terzo da 120 mln sono stati pubblicati dal governo Musumeci per sostenere le imprese; si tratta di provvedimenti dell’assessorato alle Attività produttive. Nel complesso, il governo Musumeci sta gestendo avvisi (pesca, infrastrutture, sanità e in parte agricoltura) per circa oltre 500 milioni di euro. «Il nostro obiettivo è mettere in circolazione 1 miliardo di euro per dare ossigeno alle imprese», ha detto il presidente Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, assieme all’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano.

Il primo avviso, pari a 120 milioni di euro, era stato predisposto dal governo Crocetta, ma l'attuale assessore Turano ha modificato i criteri per accelerare l’iter. L’avviso da 167 mln è stato definito oggi, mentre il terzo, pari a 125 milioni per la ricerca e l'innovazione tecnologica, è in fase di preparazione e l'obiettivo dell’assessorato è di finanziarie sei progetti con 20 milioni per ognuno.