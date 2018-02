Usa: prezzi al consumo gennaio +0,5%

NEW YORK, 14 FEB - I prezzi al consumo negli Stati Uniti in gennaio sono saliti dello 0,5%. L'aumento e' superiore delle attese degli analisti che scommettevano su un +0,3%. Rispetto a gennaio 2017 i prezzi al consumo sono saliti del 2,1%. L'indice core, al netto degli alimentari e dell'energia e monitorato dalla Fed, e' salito dello 0,3%, oltre lo 0,2% atteso dal mercato. Le vendite al dettaglio, sempre negli Stati Uniti, in gennaio sono calate a sorpresa dello 0,3%, il calo maggiore dal febbraio 2017. Il dato e' peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su un aumento dello 0,2%.