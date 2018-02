Borsa:Europa aumenta rialzo, bene Milano

MILANO, 14 FEB - Le Borse europee aumentano i rialzi in scia con Wall Street che, dopo un avvio in calo, è passata in terreno positivo. La migliore performance è di Piazza Affari con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 22.376 punti. L'indice Stoxx 600 è in rialzo dell'1,1%. Bene Parigi che guadagna l'1,5%, Francoforte l'1,3%, Londra l'1% e Madrid lo 0,7%. Tutti in positivo i settori azionari con la finanza in rialzo dell'1,1%, l'immobiliare dello 0,8%, l'industria dell'1,3% e l'energia lo 0,5%. A Piazza Affari lima le perdite il Credito Valtellinese che cede il 4,7%, nel giorno del cda per definire il prezzo dell'aumento di capitale, che verrà fatto a sconto per invogliare le adesioni. Passa in positivo Saipem in rialzo dell'1,1%, dopo la notizia dell'accordo con Sonatrach. In positivo anche l'andamento delle banche con Bper che guadagna il 4,9% e Banco Bpm il 3,3%.