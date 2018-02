Embraco, lavoratori incontrano Poletti

TORINO, 15 FEB - Una delegazione di lavoratori dell'Embraco ha incontrato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti davanti allo stabilimento Marcegaglia a Villanova d'Asti. Il ministro - riferiscono i sindacati - si è fermato a parlare con i lavoratori. "Il Governo sta facendo e farà tutto il possibile per trovare una soluzione. Abbiamo aperto una discussione con l'Europa ed è evidente che non è accettabile che l'azienda faccia quello che vuole. In questo momento l'obiettivo è che l'azienda torni al tavolo, ritiri i licenziamenti e ci dia un piano di prospettiva", ha detto Poletti, applaudito dai lavoratori. Tra le prossime iniziative in cantiere un presidio davanti allo stadio Grande Torino dove si giocherà il derby Torino-Juventus.