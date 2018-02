Aumento capitale per Italia Independent

MILANO, 15 FEB - Nel 2017 Italia Independent, gruppo del quale è azionista di maggioranza Lapo Elkann, ha registrato ricavi in calo del 6% a 25,9 milioni e ha deciso di varare un aumento di capitale per un massimo di 5 milioni "che si stima possa essere concluso entro la fine del primo semestre". Lo rende noto un comunicato del gruppo sui conti dell'anno scorso, che hanno comunque registrato un calo dei costi e un miglioramento dell'efficienza operativa, con un margine operativo lordo in aumento di 5,8 milioni, anche se ancora negativo per 2,5 milioni. L'indebitamento finanziario netto è salito a 24,4 milioni, dai 18,3 di fine 2016. Alla luce dei risultati il cda ha deliberato di "avviare le analisi relative a possibili opzioni strategiche di partnership" e alla "ridefinizione dell'indebitamento", oltre al piano di rafforzamento patrimoniale. Lapo Elkann ha assicurato "il completo successo" dell'aumento, le cui modalità tecniche verranno esaminate da un prossimo consiglio di amministrazione del gruppo.