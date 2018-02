AirFrance:importante Alitalia in Skyteam

PARIGI, 16 FEB - Mantenere Alitalia in Skyteam è "importante" per "diversi motivi": lo ha detto l'amministratore delegato di Air France-Klm, Jean-Marc Janaillac, in conferenza stampa a Parigi. Tra questi, ha precisato, la necessità di mantenere la "presenza" dell'alleanza nel territorio italiano, ma anche l'impatto "negativo" che deriverebbe dall'adesione di Alitalia "ad un'altra grande alleanza". Il numero uno di Air France ha anche spiegato che "attualmente stiamo lavorando alla nuova joint venture nordatlantica in cui Alitalia ha un ruolo specifico e per questo sarebbe negativo non averla come partner ma come concorrente". Infine, ha concluso Janaillac, per Air France-Klm "il business nel norditalia è molto importante ed è ovviamente preferibile non avere grossi competitor in quell'area". Il maxi-manager ha tuttavia ribadito che "oggi la posizione di Air France è trovare i mezzi affinché Alitalia resti in Skyteam senza tuttavia acquisire Alitalia".