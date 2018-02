Coca-Cola: rosso da 2,75 mld dollari

ROMA, 16 FEB - Coca-Cola chiude il quarto trimestre 2017 con una perdita netta di 2,75 miliardi di dollari, pari a 65 cent per azione, scontando principalmente l'impatto della riforma fiscale Usa che ha comportato oneri per 3,6 miliardi di dollari. Nel quarto trimestre 2016 il gruppo aveva riportato un utile di 550 milioni di dollari (13 cent per azione). I ricavi sono diminuiti del 20% a 7,5 miliardi di dollari.