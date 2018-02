Borsa: Milano corre (+1,1%), giù Creval

MILANO, 16 FEB - La Borsa di Milano prosegue in forte rialzo con il Ftse Mib che guadagna l'1,1% a 22.761 punti. Ancora giù il Credito Valtellinese che cede il 13% a 7,79 euro, in vista dell'avvio dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro. In fondo al listino Unipol che cede lo 0,7% e UnipolSai lo 0,1%. Debole anche Brembo in calo dello 0,2%. Svetta Pirelli che guada il 2,2%, Recordati e Luxottica il 2%. Bene il settore delle auto con Ferrari in rialzo dell'1,7%, Fca dell'1,6% ed Exor dello 0,8%. In positivo le banche con Carige e Fineco che guadagna l'1,3, Intesa l'1,2%, Unicredit l'1,1%. Bene Mediaset in rialzo del 2%, Tim dell'1,1% mentre Vivendi a Parigi cede il 5,7%, dopo i conti. Positivi i titoli legati al petrolio con l'Eni che guadagna lo 0,4%, dopo i conti, Saipem lo 0,5%, Italgas lo 0,6%.