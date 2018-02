Italo: Gentiloni, hanno agito da startup

ROMA, 16 FEB - La vendita di Italo a un fondo americano? "A me un po' è dispiaciuto perché forse avrebbero potuto esercitare un'ambizione maggiore, si sono un po' comportati come una start up. E' buffo che grandissime imprese e grandissime istituzioni finanziarie non abbiano coltivato l'ambizione di un progetto europeo: potevamo coltivarla anche noi italiani". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Otto e mezzo. Ne ha parlato con Montezemolo e gli altri? "Preferisco non rispondere". Con Calenda? "Sempre".