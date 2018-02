Atteso domani via libera Consob a Creval

MILANO, 16 FEB - Slitta a domani il via libera della Consob al prospetto per l'aumento di capitale da 700 milioni di Creval, inizialmente atteso per oggi. E' quanto si apprende da fonti finanziarie. L'operazione, in ogni caso, partirà come previsto lunedì, per chiudersi l'8 marzo. Oggi il titolo ha perso il 12,62% a 7,8 euro. Il tonfo di oggi segue quello di ieri (-12,78% a 8,92 euro). Pesano le condizioni della ricapitalizzazione, che partirà lunedì. Verranno emesse quasi 7 miliardi di azioni, a fronte dei 110 milioni in circolazione, nel rapporto di 631 nuove azioni per ogni titolo, al prezzo di emissione di 0,1 euro.