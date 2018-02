Agcom:bollette 28 giorni,diffida aziende

ROMA, 16 FEB - Dopo il ritorno alla bolletta mensile, L'Agcom ha diffidato Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky per "non aver rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle informative". Le società devono chiarire agli utenti che "eventuali" aumenti dei costi "sono conseguenza esclusivamente di scelte degli operatori" e non del ritorno alla bolletta mensile. L'Autorità ha inoltre avviato "nuovi procedimenti sanzionatori" per chi non si è adeguato alla delibera che stabilisce la fatturazione mensile.