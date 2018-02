Fisco: Uil, da tasse locali 47 mld

ROMA, 17 FEB - Nel 2017 le famiglie italiane hanno versato allo Stato oltre 47 miliardi di euro tra addizionali regionali o comunali, Imu, Tasi e Tari. Il calcolo è stato fatto dal Servizio politiche territoriali della Uil che sottolinea come il peso fiscale abbia superato in media 2.000 euro a famiglia. Per l'Imu/Tasi - spiega il segretario confederale Guglielmo Loy - i Comuni, ma anche lo Stato Centrale (Imu sui capannoni) hanno incassato 20,7 miliardi di euro (17,1 miliardi di euro i comuni e 3,6 miliardi di euro lo Stato centrale). Per le addizionali Regionali Irpef il gettito è stato di 12,4 miliardi di euro; per l'Irpef Comunale si sono incassati 4,8 miliardi di euro; per la Tassa rifiuti 9,1 miliardi di euro.