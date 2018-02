Cellularline a giugno in Borsa

MILANO, 19 FEB - Cellularline, brand di accessori per cellulari e tablet, si fonde con la Spac Crescita, avendo come obiettivi una crescita attraverso acquisizioni e l'approdo in Piazza Affari a metà 2018 sul mercato Aim, con l'intenzione di passare a quello Mta a metà 2019. L'operazione è stata presentata a Milano agli investitori. La fusione sarà preceduta dall'acquisizione, da parte di Crescita, del 49,87% di Cellularline, per un investimento da 80 milioni di euro, mentre il residuo, fino a circa 50 milioni, andrà a finanziare lo sviluppo del gruppo Cellularline. Il rafforzamento di Cellularline avverrà 'per linee esterne': l'obiettivo è infatti quello di procedere ad acquisizioni di aziende di medie dimensioni, anche di altri Paesi europei, che operino in specifici settori, come quello dell'audio: cuffie, auricolari, speaker. Il bilancio 2016 di Cellularline si è chiuso con un valore della produzione di 164,5 milioni, in crescita rispetto ai 160,7 milioni del 2015 e ai 79,3 milioni del 2011.