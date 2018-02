Fincantieri: contratto US Navy da 15 mln

TRIESTE, 19 FEB - La US Navy ha assegnato alla controllata statunitense di Fincantieri, Marinette Marine, un contratto di 15 milioni di dollari per sviluppare lo studio di una versione customizzata del suo progetto Fremm per le nuove fregate multiruolo di futura generazione del programma FFG(X). Per adeguare e rendere la versione Fremm conforme agli standard progettuali statunitensi, Fincantieri Marinette Marine collabora con Gibbs&Cox e Trident Maritime Systems. La nave, in caso di aggiudicazione della gara, sarà costruita nei cantieri statunitensi di Fincantieri. "Questo contratto, che segue la selezione del progetto Fremm per la fase finale della gara in Australia, conferma la nostra leadership globale nella progettazione e costruzione delle navi più tecnologicamente avanzate, nonché la nostra capacità di innovarci continuamente", è il commento dell'a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono. (ANSA).