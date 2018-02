Creval chiude a -7% in Borsa con aumento

MILANO, 19 FEB - Forte corrente di vendite in Piazza Affari nel primo giorno dell'aumento di capitale del Credito valtellinese: il titolo ha ceduto il 7% finale a 0,104 euro, mentre i diritti sull'operazione sono crollati del 66% a quota 2,55 dopo diverse sospensioni in asta di volatilità. Il titolo ha accusato il sesto giorno consecutivo in calo, la striscia di ribasso più lunga degli ultimi tre mesi. La ricapitalizzazione della banca valtellinese, molto diluitiva, vale 700 milioni. In recupero per contro dai minimi storici in Borsa Carige. Il titolo della banca ligure ha concluso le contrattazioni di Piazza Affari in crescita dell'8% a 0,0079 euro.