Cambio al vertice Fendi, Brunschwig ceo

MILANO, 20 FEB - Il gruppo LVMH annuncia la nomina, con effetto immediato, di Serge Brunschwig a ceo di Fendi. Il manager succede a Pietro Beccari, nominato CEO di Christian Dior Couture. Serge Brunschwig riporterà a Toni Belloni, Direttore Generale delegato del gruppo Lvmh. Laureato alla Ecole Polytechnique e specializzato all'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications e di Sciences Po Paris, Serge Brunschwig è entrato in Lvmh nel 1995. Nel gruppo, ha occupato posizioni di responsabilità crescente nel luxury retail, con Louis Vuitton in Asia, successivamente in Sephora Europe e infine da Louis Vuitton come direttore generale. Nel 2006 è stato nominato Ceo di Celine prima di approdare da Christian Dior Couture nel 2008 come Coo. Serge è Ceo di Dior Homme dal 2015.