Mef, +1000 euro reddito famiglie al 2020

ROMA, 20 FEB - Per il triennio 2018-2020 si prevede un aumento del reddito disponibile aggiustato (Rda, reddito al netto delle tasse e comprensivo dei servizi) pro capite del 5,5%, sopra i 1.000 euro in termini nominali. E' quanto indicano i dati contenuti nella prima Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, che il Ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha trasmesso al Parlamento. Le previsioni contenute nelle Relazione sui primi quattro indicatori introdotti in via sperimentale - si legge in una nota del Mef - "restituiscono un quadro incoraggiante".