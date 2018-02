Embraco:Poletti,pronti ammortizzatori

ROMA, 20 FEB - "Noi ci impegneremo a fianco dei lavoratori per favorire il processo di reindustrializzazione di quel sito e siamo pronti a utilizzare gli ammortizzatori sociali a favore di un progetto che dia continuità a questa impresa". Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sulla vertenza Embraco. "Giudichiamo inaccettabile il comportamento dell'impresa che ha scelto di non ritirare i licenziamenti", spiega. Ciò, prosegue, "avrebbe consentito di attivare un percorso per la reindustrializzazione. Cosa che in questa fase invece non è possibile".