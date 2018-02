Borsa Milano chiude bene con Tim

MILANO, 20 FEB - Seduta positiva per Piazza Affari, in linea con le principali Borse europee, che non hanno risentito della giornata debole di Wall Street. I mercati sono comunque in attesa della diffusione, domani, dei verbali del Fomc, il Federal open market committee della Fed, da cui potrebbero emergere indicazioni sulla politica americana sui tassi di interesse. Milano ha chiuso guadagnando lo 0,46% a 22.763 punti, trainata da Tim (+3%), spinta dalle attese sul nuovo piano industriale, che sarà presentato il 7 marzo. Guadagni anche per Buzzi(+3,6%), in scia al comparto europeo del cemento. Bene anche Poste (+1,7%) dopo i conti 2017. Appesantiscono il listino Recordati (-2,1%) e Pirelli (-1,4%). Fuori dal listino principale, piatta Carige, giù Mps (-0,9%). Nel secondo giorno di aumento di capitale, Creval ha frenato la caduta (-0,19% a 10,4 centesimi), con i diritti che hanno guadagnato l'1,4% a 2,586 euro.