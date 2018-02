Abertis:Hochtief,nostro agio con offerta

ROMA, 21 FEB - Sull'offerta per Abertis "oggi siamo a nostro agio in questa situazione. Siamo nel corso di un processo, non posso dire più di questo". Lo ha detto il ceo di Hochtief Marcelino Fernandez Verdes a proposito dell'offerta del gruppo tedesco controllato da Acs per la spagnola Abertis. Rispondendo ad alcune domande durante la conference call sui risultati del 2017, Verdes ha aggiunto: "C'è un'offerta che è stata approvata, che è quella di Atlantia, e c'è quella di Hochtief che è nel processo di approvazione".