Imprese e Finanza, Ue non è minaccia

ROMA, 21 FEB - Le associazioni dell'imprenditoria italiana Abi, Ania, Assonime, Confindustria e Febaf si schierano a difesa dell'Ue "che costituisce l'ancora irrinunciabile di pace, prosperità, democrazia e crescita per i suoi stati membri" e "lungi dal rappresentare una minaccia per la sovranità nazionale" è "lo strumento per proteggere efficacemente gli interessi dei suoi stati membri e dei suoi cittadini in un mondo globalizzato, in rapida trasformazione tecnologica e attraversato da tensioni geopolitiche". "La soluzione non è nel nazionalismo e la chiusura in sé stessi".