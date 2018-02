Edilizia,investimenti fermi.Persi 60 mld

ROMA, 21 FEB - Nel 2017 gli investimenti in costruzione sono ancora fermi (-0,1%). In 10 anni si sono persi 60 miliardi di investimenti in infrastrutture. E' quanto emerge dall'osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni presentato dal Centro Studi dell'Ance. Nonostante i "cospicui stanziamenti" (+72%) messi in campo nel 2016 dal Governo per il settore delle opere pubbliche (si è previsto anche il superamento del patto di stabilità interno per favorire gli investimenti degli enti locali) "questi sforzi - rileva l'Ance - sono stati azzerati dall'inefficienza della PA" e, anche nel 2017 il settore dei lavori pubblici registra un netto calo (-3%) rispetto al 2016. La performance peggiore è quella dei Comuni che nello scorso anno hanno ridotto la spesa per investimenti in opere pubbliche di circa 800 milioni, pari a -7,4%. L'Ance ha quindi calcolato che "per inefficienza della P.a" si perderanno nel biennio 2017-2018 6 miliardi di euro di previsioni di spesa.