Casa: arriva lista delle opere libere

ROMA, 21 FEB - Arriva il glossario sulle piccole attività edilizie che non hanno bisogno di titolo abilitativo, che si possono avviare senza doversi relazionare con la P.A. Si va dal rifacimento degli intonaci all'installazione di lampioni. L'elenco si limita alle principali opere, senza pretesa di essere esaustivo, con l'obiettivo di mettere fine alla discrezionalità degli uffici. La lista sarà presentata domani in conferenza unificata come parte di un decreto Mit-PA. Il provvedimento discende dalla riforma Madia, dalle deleghe su semplificazioni e sburocratizzazione.