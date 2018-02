Cina:commissaria colosso assicurativo

PECHINO, 23 FEB - Anbang Insurance Group, il colosso assicurativo cinese proprietario dell'hotel Waldorf Astoria di New York e con contatti d'affari con la famiglia del presidente Usa Donald Trump, finisce per un anno nella gestione diretta delle autorità di regolamentazione di Pechino dopo l'esito di una indagine da cui è emerso che operazioni illegali potrebbero "mettere seriamente a rischio" la solvibilità. Il fondatore Wu Xiaohui, ex presidente arrestato peraltro a giugno, sarà rimosso mentre un pool di funzionari guidato dalla China Insurance Regulatory Commission (Circ), e comprensivo di rappresentanti della Banca centrale e della Authority bancaria, sui mercati azionari e sugli scambi di valuta estera, prenderà la guida del gruppo da oggi 23 febbraio, Dopo la vittoria elettorale di Trump Anbang trattò un possibile investimento in un grattacielo di Manhattan posseduto dalla famiglia di Jared Kushner, genero del tycoon e suo consigliere: il confronto si chiuse lo scorso marzo con un nulla di fatto.