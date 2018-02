Export Germania spinge Pil 3mesi a +0,6%

ROMA, 23 FEB - Le esportazioni tornano ad essere la locomotiva della crescita tedesca, confermata nel quarto trimestre a +0,6% nell'ultimo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti e a +2,9% su anno, a conclusione di un 2017 ai massimi di sette anni. L'export è in rialzo del 2,7%, con un contributo netto dal commercio estero pari a 0,5 punti percentuali, mentre la spesa privata è rimasta praticamente ferma. In forte ripresa gli investimenti lordi fissi, con un +0,7% il cui effetto è stato tuttavia quasi annullato dal -0,4% del settore delle costruzioni. Le stime degli economisti raccolte dall'agenzia Bloomberg danno per il 2018 un'espansione del 2,4% dopo il 2,2% dell'anno passato.