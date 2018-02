Inps: nuove modalità presentazione Naspi

ROMA, 23 FEB - Parte da oggi la sperimentazione di una modalità semplificata e personalizzata di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione Naspi. Lo annuncia l'Inps in una nota nella quale spiega che attraverso i dati disponibili nelle proprie Banche dati, individuerà tempestivamente i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e metterà a loro disposizione sul Portale www.inps.it, nell'Area MyINPS, il link per l'accesso diretto alla domanda di NASpI precompilata. La domanda, opportunamente integrata con le informazioni in possesso dell'utente, consentirà a questi lavoratori, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, l'accesso alla prestazione NASpI. Il servizio verrà esteso gradualmente alla generalità degli assicurati con contratto di lavoro dipendente cessati involontariamente dal lavoro.