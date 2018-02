Banche venete: cessione Npl a Sga

ROMA, 23 FEB - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha firmato il decreto che consente la cessione alla Società per la Gestione di Attività (Sga spa) dei crediti deteriorati di Veneto Banca spa e di Banca Popolare di Vicenza spa, entrambe in liquidazione coatta amministrativa. I crediti cedibili sono quelli classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa.?Il decreto viene ora trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.