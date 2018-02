Morto il petroliere Gian Marco Moratti

MILANO, 26 FEB - E' mancato nella notte Gian Marco Moratti, numero uno della Saras azienda petrolifera di famiglia. L'imprenditore è scomparso all'età di 81 anni per una malattia. Gian Marco era fratello di Massimo Moratti ex presidente dell'Inter e marito di Letizia Moratti che è stata sindaco di Milano. Gian Marco Moratti, che si è spento a Milano, era nato a Genova il 29 novembre 1936. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Catania, padre di quattro figli Angelo e Francesca, avuti da Lina Sotis, e Gilda e Gabriele, nati dalle seconde nozze con Letizia Brichetto Moratti. E' stato anche presidente dell'Unione petrolifera, componente del Comitato ministeriale per l'industria, del Comitato interministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica e anche nel Comitato nazionale di coordinamento contro l'abuso di droghe. Ha rivestito l'incarico di consigliere del Corriere della Sera, della Bnl e dell'Inter e presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana.