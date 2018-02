Borsa Milano chiude bene con Creval

MILANO, 26 FEB - Piazza Affari ha chiuso in crescita la prima seduta della settimana che precede le elezioni politiche. La Borsa di Milano è stata però la peggiore fra le piazze europee, pur guadagnando lo 0,15% a 22.706 punti. Nonostante le perplessità del governatore della Bce, Mario Draghi, per la debolezza dell'inflazione, i mercati sono stati nel complesso positivi. Londra, la più solida, è salita dello 0,6%. A Milano sono state robuste due banche fuori dal listino principale: Carige è salita del 6,17%, accelerando il trend iniziato con l'ingresso nel capitale del finanziere Raffaele Mincione, e Mps del 3,1%. Bene anche Creval: nei giorni dell'aumento di capitale il titolo ha guadagnato il 2,2% e i diritti il 42,2%. Nel giorno dei conti, Pirelli ha chiuso sulla parità, Moncler ha guadagnato lo 0,96% e Luxottica l'1%. In coda al listino ci sono Prysmian (-1,85%) e Italgas (-1,5%). Hanno invece spinto Recordati (+2,9%) e Tenaris (+2,4%). L'euro è a 1,2298 sul dollaro, mentre lo spread è a 135,8 punti.