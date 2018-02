Borsa: Europa piatta, guarda Wall Street

MILANO, 27 FEB - Le Borse europee rallentano dopo l'avvio in rialzo, dopo l'intervento del presidente della Bce Mario Draghi al parlamento europeo e la chiusura in terreno positivo di Wall Street. Sul fronte valutario l'euro è in lieve rialzo e viene scambiato a 1,2329 dollari. L'indice d'area Stoxx 600 è piatto (-0,08%). In terreno positivo si muove Londra in rialzo dello 0,1% dove vola Sky che guadagna il 18,8% a 13,31 sterline dopo l'offerta di Comcast a 12,5 sterline sopra le 10,75 sterline messe sul piatto da Fox. Piatte Parigi e Francoforte mentre Madrid cede lo 0,1%. Nel Vecchio Continente le telecomunicazioni sono in calo dello 0,4%. Tra i titoli in rosso Deutsche Telekom che cede lo 0,9% e Orange lo 0,7%. In rialzo il settore finanziario con Axa che guadagna l'1%, Barclays dell'1,2%.