Leonardo:volo senza pilota per Sw-4 Solo

ROMA, 27 FEB - Primo volo senza pilota a bordo per l'elicottero a controllo remoto SW-4 Solo di Leonardo presso l'aeroporto di Taranto-Grottaglie. L'elicottero, spiega il gruppo in una nota, è rimasto in volo per 45 minuti "soddisfacendo le attese e mostrando eccellenti doti di controllabilità dei sistemi e di manovrabilità". I test effettuati hanno compreso, tra gli altri, accensione e spegnimento dei motori da remoto, decollo e atterraggio automatico, volo stazionario e traslato verso e dalla zona di operazioni, simulazione di una missione di sorveglianza. L'SW-4 Solo ha raggiunto una quota di circa 450 metri e una velocità di circa 110 km/h. "Questo risultato - ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo - fornisce un'ulteriore prova della leadership di Leonardo in Europa in un settore sempre più importante come quello dello sviluppo di completi sistemi 'unmanned'. Continueremo ad investire con sempre maggior impegno nell'innovazione e nell'espansione della nostra presenza in questo campo