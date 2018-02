Fiducia imprese sale a febbraio a 108,7

ROMA, 27 FEB - A febbraio 2018 l'indice del clima di fiducia dei consumatori rimane sostanzialmente stabile (da 115,5 a 115,6), mentre cresce l'indice composito del clima di fiducia delle imprese, passando da 105,6 a 108,7. Lo rileva l'Istat spiegando che l'indice per le imprese si riporta sul livello dello scorso dicembre recuperando la flessione registrata a gennaio 2018. Le componenti del clima di fiducia dei consumatori mostrano dinamiche eterogenee: la componente economica e quella futura registrano una diminuzione (da 141,1 a 139,9 e da 120,9 a 119,8, rispettivamente), mentre la componente personale e quella corrente aumentano per il terzo mese consecutivo, confermando un trend positivo in atto dalla seconda metà del 2017 (da 107,6 a 108,0 e da 112,8 a 113,0, rispettivamente).