Lidl: nel 2017 investiti 350 mln

MILANO, 27 FEB - "Operiamo in Italia da 25 anni e abbiamo appena chiuso l'anno con 40 nuovi punti vendita, circa 50 store ammodernati e 1.800 nuovi assunti per un investimento complessivo di oltre 350 milioni di euro che intendiamo confermare anche nel 2018". Così l'amministratore delegato sviluppo immobiliare di Lidl, Emilio Arduino, al taglio del nastro del nuovo negozio di via Pietro Giordani a Milano. Nel piani dell'azienda c'è anche l'ampliamento della private label 'Italiamo', commercializzata, oltre che 600 punti vendita italiani, in tutti i 28 Paesi del gruppo, sviluppando "un export di oltre 500 milioni di euro". Oggi Lidl Italia ha anche annunciato l'avvio della collaborazione con il Banco Alimentare per il programma di recupero "Oltre il carrello - Lidl contro lo spreco", che prevede la donazione di alimenti non più vendibili secondo gli standard commerciali, ma ancora buoni e sicuri. Già 60 store Lidl che da inizio anno contribuiscono al progetto che, entro il 2018, coinvolgerà tutta la rete.