Borsa: Europa fiacca, male Bayer

MILANO, 28 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente fiacchi nella prima parte della mattinata: Londra, Francoforte e Parigi perdono lo 0,2% cercando di avvicinarsi alla parità mentre Milano (indice Ftse Mib piatto) lo ha già fatto, con Ferragamo e Fincantieri che salgono di oltre due punti percentuali. Dopo i dati, in particolare per 'guidance' negative a sorpresa sulle vendite 2018 e un quarto trimestre 2017 con luci e ombre, vendite a Francoforte su Bayer, che perde il 2,7% dopo aver ceduto in avvio oltre tre punti percentuali ai livelli più bassi negli ultimi 14 mesi. Piatta Sky (+0,5%) a Londra dopo la corsa di ieri. In Piazza Affari recupera Luxottica (+1%), poco mossa Tim (+0,5%), sempre in forte calo Safilo e Campari, che perdono oltre punti percentuali.