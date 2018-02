Dividendo extra da Mediaset Espana

MILANO, 28 FEB - Ottimi conti per Mediaset Espana nel 2017, che generalmente battono le stime degli analisti: l'utile netto in particolare è cresciuto del 15% a 197 milioni, grazie anche alla politica di taglio dei costi. La società ha deciso di distribuire, oltre al dividendo ordinario di 0,5 euro, anche una cedola extra di 0,1 euro per azione. Il gruppo televisivo controllato dal Biscione, che descrive i propri risultati come i migliori dal 2008 e che ha buone prospettive sul 2018 anche grazie ai diritti del Campionato del mondo di calcio nel quale la Spagna è presente, registra comunque scarse reazioni in Borsa: il titolo sale dello 0,3% a Madrid, con Mediaset (+0,1%) piatta in Piazza Affari.