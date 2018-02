Borsa: Milano chiude in calo con Europa

MILANO, 28 FEB - Piazza Affari chiude in calo in linea con i listini europei. Le Borse del Vecchio Continente, dopo un timido tentativo di invertire la marcia, hanno risentito del cambio di passo di Wall Street passata in terreno negativo. In calo l'euro a 1,2217 dollari mentre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso stabile a 131 punti. A Milano giù Campari (-3,3%) a causa della guidance sul cambio euro dollaro nel 2018 peggiore delle stime e con Investec che ha tagliato il giudizio a 'sell'. Male anche Pirelli (-2,7%) e Saipem (-2,2%). Bene Ferragamo che ha guadagnalo il 2,2%, con l'addio dell'ad e gli analisti che ipotizzano una possibile vendita che è stata smentita in passato dalla famiglia. In positivo Piaggio (+1,5%), nel giorno dei conti con l'utile in crescita. Mediaset guadagna l'1,4% e Tim dell'1,1%. Ancora un piccolo passo avanti per Poste (+0,3%). In ordine sparso le banche con Banco Bpm che ha ceduto l'1,2%, Carige l'1,1% e Mps lo 0,4%. Positive Fineco che avanza dello 0,4% e Ubi dello 0,1%. Piatta Unicredit.