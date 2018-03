Borsa: a Ny Dj +0,13% in attesa Powell

NEW YORK, 1 MAR - Apertura in territorio positivo per Wall Street in attesa dell'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, alla commissiona bancaria del Senato. Il Dow Jones sale dello 0,13% a 25.063,19 punti, il Nasdaq sale dello 0,20% a 7.288,34 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,15% a 2.717,91 punti.