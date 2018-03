Auto: -1,42% immatricolazioni Italia

TORINO, 1 MAR - Le immatricolazioni di auto a febbraio in Italia sono state 181.734, in calo dell'1,42% rispetto allo stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute in tutto 359.907, lo 0,99% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In particolare le immatricolazioni di Fca in Italia sono state a febbraio 47.957, il 10,85% in meno dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 29,18% al 26,39% (-2,79%). Nei primi due mesi dell'anno il gruppo ha venduto 98.699 auto, con un calo dell'1,80% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso e una quota del 27,42% a fronte del 29,22%.