Gruppo Weinstein salvato da investitori

ROMA, 2 MAR - Raggiunto l'accordo per la vendita della maggior parte delle attività di Weinstein Company, lo studio cinematografico finito sull'orlo della bancarotta per lo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto il co-fondatore, Harvey Weinstein. Un gruppo di investitori guidato da Maria Contreras-Sweet - e di cui fa parte anche il miliardario dei supermercati Ron Burkle - ha annunciato di aver chiuso l'intesa. L'operazione viene valutata circa 500 milioni di dollari, inclusa l'assunzione del debito per 225 milioni. Il salvataggio dello studio cinematografico arriva dopo che nei giorni scorsi le trattative sembravano saltate, costringendo la Weinstein Company ad avviare le procedure fallimentari previste dal Chapter 11. Contreras-Sweet, ex funzionario dell'amministrazione Obama, si è impegnata a salvare 150 posti di lavoro, istituire un board a maggioranza femminile e anche un fondo per risarcire le vittime degli abusi che, stando alle indiscrezioni, si aggirerebbe tra gli 80 e 90 milioni di dollari.