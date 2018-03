Atlantia entra in Eurotunnel con 15%

ROMA, 2 MAR - Atlantia entra con poco più del 15% nel capitale del tunnel sottomarino sotto la Manica. Il Gruppo ha infatti raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Aero 1 Global & International - veicolo di investimento controllato al 100% da fondi gestiti da Goldman Sachs Infrastructure Partners - che detiene 85.170.758 azioni di Groupe Eurotunnel (Getlink), pari al 15,49% del capitale e rappresentanti il 26,66% dei diritti di voto della società. Il costo dell'acquisizione per Atlantia ammonta complessivamente a 1,056 miliardi. Atlantia ha anche approvato i risultati del 2017 archiviato con un utile di pertinenza del Gruppo pari a 1,172 miliardi di euro, in aumento del 4% (+6% su base omogenea) e un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 3,664 miliardi, in aumento dell'8% (+6% base omogenea). I ricavi operativi del 2017 sono pari a 5,973 miliardi (+9%); in particolare i ricavi da pedaggio aumentano del 5% a 4,195 miliardi. Proposto un dividendo di 1,22 euro per azione (+26%).