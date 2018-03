Crisi idrica, Musumeci rilancia l'ipotesi dei dissalatori

«Il ricorso ai dissalatori è una delle ipotesi» in campo per fare fronte all’emergenza idrica, perché «l'acqua bisogna pure portarla nei centri abitati e nelle aree irrigue a colture intensive».

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine dell’inaugurazione dell’Urp al Palazzo di Giustizia di Catania.

«Qualcuno - ha aggiunto il governatore - sostiene che è la scelta più costosa quella dei dissalatori. Ci stiamo attrezzando: stiamo acquisendo pareri di strutture idonee a dare consulenze su questo fronte. Gli invasi vanno assolutamente completati, come la diga Pietra Rossa perché serve una larga parte del Sud Simeto. Gli altri invasi sono stati sottoposti a manutenzione da tanto tempo e bisogna rivedere anche le condotte e rafforzare le strutture fragili e debilitate. Abbiamo le risorse necessarie per avviare e portare a termine questa importante mole di lavoro».

Secondo Musumeci «quello che è mancato è un lavoro di programmazione». «Io credo - ha osservato - che entro sei mesi noi sapremo su quali obiettivi muoverci in maniera concreta. Abbiamo allertato tutti e nove gli uffici del Genio civile e le istituzioni chiamate a collaborare su questo fronte. Nessuno deve rimanere indietro, nessuno può restare a guardare: da sola la Regione non potrebbe affrontare e risolvere il dramma che si vive da qualche anno. Ma la chiamata all’appello - ha sottolineato il governatore - pare abbia dato risposte significative e di questo sono contento perché alla fine il senso di responsabilità prevale in ciascuno di noi».