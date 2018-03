Persidera resta in disponibilità di Tim

MILANO, 3 MAR - Il conferimento al 'trust' Advolis della procura per la vendita della partecipazione in Persidera "non ha determinato alcun trasferimento della suddetta partecipazione che rimane nella piena ed esclusiva disponibilità di Tim". Lo sottolinea il gruppo tlc - che "non rinuncia al governo del processo di valorizzazione del proprio asset" - in una nota "in merito ad erronee informazioni apparse su alcuni organi di stampa". Tim conferma che "il rilascio è stato sollecitato dal socio Vivendi nel legittimo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, quale conseguenza della mancata proroga da parte della Commissione europea del termine di cessione della suddetta partecipazione" e che "il procuratore agirà in coordinamento con l'amministratore delegato di Tim, sulla base dell'offerta di Rai Way e F2i, già approvata dal cda, o di altra offerta vincolante previamente e debitamente approvata dallo stesso cda, nel rispetto della procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate".