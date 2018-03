Borsa:Europa in calo, Francoforte -0,69%

MILANO, 5 MAR - Apertura in calo per le Borse europee, all'indomani del voto in Italia e alla luce del via libera dell'Spd, in Germania, a una Grosse Koalition per formare un Governo con Angela Merkel cancelliere. Francoforte ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,69% a 11.831 punti e Milano in calo dello 0,9% dopo aver perduto in avvio fino al 2%. In rosso anche Parigi (-0,39% a 5.116 punti). Positiva Londra, che sale dello 0,1%.