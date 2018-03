Elezioni:Borsa Milano (-1,5%),giù banche

MILANO, 5 MAR - La Borsa di Milano prosegue a marciare in terreno negativo ed amplia il calo con il Ftse Mib che cede l'1,5% a 21.616 punti, dopo l'esito del voto e le incertezze sulla formazione di un governo stabile. Il rendimento del Btp è in rialzo del 2% mentre lo spread con il Bund tedesco è stabile a 138 punti base. L'euro è in calo a 1,2320 sul dollaro, sul mercato di Londra. Piazza Affari è appesantita dal forte calo delle banche con Bper che cede l'8,2%, Banco Bpm (-6,7%), Unicredit (-4,4%) ed Mps (-3,3%). Sospesa in asta di volatilità Ubi quando era in calo del 5,7%. Male anche i titoli legati alla famiglia Berlusconi con Mediaset che cede il 6,3% e Mondadori il 6%, con i risultati di Forza Italia che sono stati inferiori alle aspettative. Corre Brembo che guadagna il 7%, dopo i conti positivi del 2017. Bene anche Inwit (+6%), con i risultati sopra le attese grazie alla richiesta di Tim di non smantellare i siti.